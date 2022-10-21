Рукопись сценария Годара ушла с молотка за €302 тысячи

Рукопись сценария фильма "Презрение" Жан-Люка Годара ушла с молотка на аукционе Christie's в Париже за €302,4 тыс., передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Изначально лот оценивался в €120-180 тыс. Картина, снятая по одноименному роману Альберто Моравиа, вышла в 1963 году. Главный герой книги - писатель в кризисе, вынужденный зарабатывать сочинением плохих сценариев. Сценарий состоит из 59 страниц, написанных чернилами, и 24 машинописных листов с исправлениями и поправками Годара.