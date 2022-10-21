Джонсон стал вторым фаворитом гонки за кресло премьер-министра

Британские букмекеры назвали экс-премьера Бориса Джонсона одним из фаворитов гонки на пост главы правительства. Политик занимает второе место после экс-главы Минфина Риши Сунак. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Джонсон намерен баллотироваться на пост премьера, политик призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру.
«Борис Джонсон - новый второй претендент на пост лидера тори после того, как он, похоже, заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента», - сообщили в букмекерской платформе Betfair.
Чтобы побороться за возвращение на пост Джонсон даже прервал свой отпуск. Как сообщается, он вернется в Британию в предстоящие выходные.
Третье место в гонке за пост премьера занимает лидер палаты общин Пенни Мордант.
Напомним, в четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. На своем посту она провела 44 дня и вошла в историю Великобритании как премьер с самым коротким сроком пребывания в должности.