Джонсон стал вторым фаворитом гонки за кресло премьер-министра

Британские букмекеры назвали экс-премьера Бориса Джонсона одним из фаворитов гонки на пост главы правительства. Политик занимает второе место после экс-главы Минфина Риши Сунак. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Джонсон намерен баллотироваться на пост премьера, политик призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру.

«Борис Джонсон - новый второй претендент на пост лидера тори после того, как он, похоже, заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента», - сообщили в букмекерской платформе Betfair.

Чтобы побороться за возвращение на пост Джонсон даже прервал свой отпуск. Как сообщается, он вернется в Британию в предстоящие выходные.

Третье место в гонке за пост премьера занимает лидер палаты общин Пенни Мордант.