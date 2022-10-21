Украинские СМИ сообщили о втором ударе по Харькову

Вооруженные силы РФ нанесли еще один удар по предприятию в Харькове. О повторных взрывах сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Предположительно, удары пришлись по территории завода «Коммунар». Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», на нем могли заниматься сборкой ракет «Нептун».
Напомним, что утром 21 октября мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ракетном ударе по одному из предприятий города. По его словам, он пришелся по административно-производственному зданию. Украинские СМИ публиковали видеозаписи последствий ударов — на них видны поднимающиеся над городом клубы черного дыма. Во всех районах Харькова нарушена подача электричества и воды.
Массированные удары по украинской инфраструктуре ведутся с 10 октября — целью ВС РФ являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны. Утром 21 октября воздушную тревогу объявляли на юге и востоке Украины.