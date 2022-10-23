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42 минуты назад

Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины

Lenta.ruиещё 10

Воздушную тревогу объявили в ночь с субботы на воскресенье в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины
Фото: ТАССТАСС

«Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!», — говорится в Telegram-канале секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Украинское агентство ТСН сообщает, что воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской области.

Ранее глава Николаевской области Ким объявил воздушную тревогу в регионе. Также воздушная тревога объявлена в самом Николаеве. Информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

До этого в субботу, 22 октября, сообщалось, что после сигналов воздушной тревоги в Киеве и четырех украинских регионах произошли взрывы на объектах энергетической инфраструктуры. Позднее «Укрэнерго» заявило, что в регионах вводятся ограничения на потребление электричества.

В мире,Александр Сенкевич,
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