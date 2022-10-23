Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины

Воздушную тревогу объявили в ночь с субботы на воскресенье в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

Фото: ТАСС ТАСС

«Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!», — говорится в Telegram-канале секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Украинское агентство ТСН сообщает, что воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской области.

Ранее глава Николаевской области Ким объявил воздушную тревогу в регионе. Также воздушная тревога объявлена в самом Николаеве. Информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.