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27 минут назад

Карл III отправится в самый длительный в истории королевской семьи тур по миру

Газета.Ruиещё 1

Король Великобритании Карл III отправится в самый длительный в истории королевской семьи тур по миру, который продлится около двух лет. Об этом сообщает The Mirror.

Карл III отправится в самый длительный в истории королевской семьи тур по миру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Карл III запланировал самый длительный в истории королевской семьи тур по миру. За два года, отведенные на путешествие, король Великобритании и его супруга собираются посетить Австралию, Новую Зеландию и другие страны Британского Содружества, включая государства Карибского бассейна.

Отмечается, что Карл III также собирается осуществить несколько поездок за границу без Камиллы.

«Король стремится взяться за дело в эти решающие первые несколько месяцев и лет его правления. Безусловно, он хочет продолжить начатую его покойной матерью традицию, встретиться с как можно большим количеством людей, чтобы они ему верили», — сообщает источник.

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