Заявления Маска по Украине вызвали беспокойство в Белом доме

Заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска касательно Украины вызвали беспокойство в Белом доме. В США задумались о проверке сделок предпринимателя, пишет Bloomberg.

«Чиновники администрации [президента США Джо] Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink», — сказано в материале.

В статье говорится, что американские госслужащие испытывают «дискомфорт» в связи с заявлениями бизнесмена об отмене финансирования Starlink на Украине.

По мнению чиновников, Маск проявляет все более дружественную позицию по отношению к России. Кроме того, их также волнует его намерение приобрести Twitter с группой иностранных инвесторов.

Отмечается, что дискуссии в Белом доме о потенциальных проверках предпринимателя находятся на начальных стадиях.