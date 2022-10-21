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2 минуты назад

Заявления Маска по Украине вызвали беспокойство в Белом доме

Lenta.ruиещё 1

Заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска касательно Украины вызвали беспокойство в Белом доме. В США задумались о проверке сделок предпринимателя, пишет Bloomberg.

Заявления Маска по Украине вызвали беспокойство в Белом доме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чиновники администрации [президента США Джо] Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink», — сказано в материале.

В статье говорится, что американские госслужащие испытывают «дискомфорт» в связи с заявлениями бизнесмена об отмене финансирования Starlink на Украине.

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По мнению чиновников, Маск проявляет все более дружественную позицию по отношению к России. Кроме того, их также волнует его намерение приобрести Twitter с группой иностранных инвесторов.

Отмечается, что дискуссии в Белом доме о потенциальных проверках предпринимателя находятся на начальных стадиях.

Ранее высказывалось предположение, что в случае покупки Twitter Маск уволит большинство работников компании. При этом, по данным The Washington Post, в компании будет сокращение штаба даже в том случае, если бизнесмен не заключит сделку о покупке.

В мире,SpaceX,
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