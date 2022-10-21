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39 минут назад

В США заявили об угрозе вторжения КНР на Тайвань в 2022 году

Газета.Ruиещё 1

Военные США должны подготовится к возможному вторжению Китая на Тайвань, заявил командующий военно-морскими операциями США старший адмирал Майкл Гилдей, передает France 24. По его словам, попытка захвата спорного острова со стороны КНР якобы может произойти в текущем году.

В США заявили об угрозе вторжения КНР на Тайвань в 2022 году
Фото: ReutersReuters

"Когда мы говорим об окне [прогнозируемой дате вторжения] до 2027 года, я думаю, что это должно быть окно 2022 года или, возможно, окно 2023 года Я не могу этого исключить. Я вовсе не хочу быть паникером, говоря это", - отметил Гилдей.

Как указал американский адмирал, игнорировать вероятность подобного сценария не стоит, поэтому США должны быть готовы отреагировать. Гилдей подчеркнул, что за последние 20 лет Китай выполнил все то, что обещал своим гражданам, и тоже самое может произойти с "нападением" на Тайвань. Ранее сообщалось, что в Тайбэе заявили о готовности армии острова к китайскому вторжению "в любой момент времени".

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