В США заявили об угрозе вторжения КНР на Тайвань в 2022 году

"Когда мы говорим об окне [прогнозируемой дате вторжения] до 2027 года, я думаю, что это должно быть окно 2022 года или, возможно, окно 2023 года Я не могу этого исключить. Я вовсе не хочу быть паникером, говоря это", - отметил Гилдей.