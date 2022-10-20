Названа главная ошибка Трасс на посту премьера

Лиз Трасс, временно исполняющая обязанности премьер-министра Великобритании, пыталась снизить в стране налоги. Это привело к обрушению фунта стерлингов, росту ставок по займам, что было невыгодно для Вашингтона. Об этом в интервью Ura.ru рассказал политолог МИГПИ Владимир Брутер.

Политолог подчеркнул, что «Лиз Трасс стала жертвой собственного авантюризма, когда попробовала провести крайне либеральную программу».

По его оценке, Трасс не удалось стать новой Маргарет Тэтчер, повторить достижения своей предшественницы. Она столкнулась с резким противодействием со стороны оппозиции, финансистов, и, главное, США.

Брутер пояснил, что для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на домохозяйства и юридических лиц, премьеру пришлось увеличить заимствования. Это привело к обрушению национальной валюты и резкому росту процентов по займам.

По его данным, Штаты в настоящее время берут в долг значительные средства. Увеличение процента на британские бонды могло привести к тому, что Вашингтон потерял бы существенную часть рынка заимствований. В итоге, американские власти осудили деятельность Трасс.

«Новый лидер не задержится, если войдет в прямое противостояние с США. Если бы Трасс такого не сделала, она бы их вполне удовлетворяла», - уточнил Брутер.