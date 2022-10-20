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15 минут назад

Великобритания внесла четыре новые позиции в санкционный список по России

ТАСС

Британские власти внесли четыре новые позиции в санкционный список по России. Также Великобритания ввела санкции против производителя иранских беспилотников "Шахед" - Shahed Aviation Industries, а также ряда высокопоставленных сотрудников оборонных ведомств Ирана вслед за аналогичным решением Евросоюза, говорится в обновленном в четверг санкционном списке на сайте британского правительства.

Великобритания внесла четыре новые позиции в санкционный список по России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения, в частности, были применены в отношении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Багери Мохаммада, главы службы снабжения, исследований и промышленности в Министерстве обороны ИРИ бригадного генерала Сейеда Ходжатоллы Курейши, а также главы командования Воздушно-космических сил КСИР, отвечающих за операции с беспилотниками, бригадного генерала Саида Агаджани.

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