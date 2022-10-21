Greenpeace призвал запретить перелеты на частных самолетах в ЕС

Представители Greenpeace призвали запретить перелеты на частных самолетах на территории Европы. Эта мера, по словам защитников природы, значительно снизит негативное воздействие на климат, сообщает нидерландская газета NL Times.

Консалтинговая компания CE Deft по заказу Greenpeace провела исследование и выяснила, что с начала 2022 года в Нидерландах на бизнес-джетах совершили более 16 тысяч полетов. По данным аналитиков, среднее расстояние, которое преодолевают частные самолеты, достигает 1180 километров. При этом 11 процентов рейсов пролетают менее 250 километров, и почти 35 процентов — менее 500 километров.

В CE Deft объяснили, что отказ от личных самолетов в пользу обычных коммерческих рейсов позволит на 80 процентов сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Исследователи добавили, что по большинству маршрутов в Европе курсируют высокоскоростные поезда, эмиссии которых практически равны нулю.