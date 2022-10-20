Зеленский ввел санкции против жены и дочери Лаврова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении супруги и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Согласно тексту документа, опубликованного в четверг на сайте главы украинского государства, персональные санкции сроком на 10 лет введены в отношении Марии Александровны Лавровой (1950 года рождения) и Екатерины Сергеевны Винокуровой (урожденной Лавровой, 1983 года рождения). Они предусматривают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет приобретения земельных участков.
Аналогичные санкции также введены против супруга Екатерины - Александра Винокурова (1982 года рождения, бизнесмена, президента компании Marathon Group).
Зеленский своими указами ввел санкции против 2 507 физических лиц и 1 374 компаний из России, а также Белоруссии и некоторых других стран.
Президент Украины 9 июня ввел бессрочные санкции против президента России Владимира Путина и других российских руководителей, включая почти всех членов правительства РФ, в том числе Сергея Лаврова. Всего под санкции тогда попали 35 человек.