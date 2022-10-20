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48 минут назад

Маск считает компромисс по Крыму самым вероятным вариантом решения конфликта на Украине

Газета.Ruиещё 1

Американский предприниматель, создатель компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter назвал компромисс по Крыму самым вероятным вариантом решением конфликта на Украине. По словам предпринимателя, он не исключает новых жертв и разрушений до момента достижения этого компромисса. В ответ на твит другого пользователя, который привел три варианта развития событий на Украине, Маск высказался за вариант компромисса по Крыму.

Маск назвал самый вероятный вариант решения конфликта на Украине
Фото: Ringo H.W. Chiu/APRingo H.W. Chiu/AP

"Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет", - написал Маск.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявлял, что американские власти пожелали уничтожить основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска после его слов о том, что он прекращает оплачивать Украине интернет Starlink. Журналист добавил, что миллиардер дает людям возможность говорить то, "что они на самом деле думают", однако властям это не нравится. Министерство юстиции США начало расследование в отношении Маска.

В мире,Илон Маск,SpaceX,Министерство юстиции США,
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