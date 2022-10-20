Маск назвал самый вероятный вариант решения конфликта на Украине

Американский предприниматель, создатель компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter назвал компромисс по Крыму самым вероятным вариантом решением конфликта на Украине . По словам предпринимателя, он не исключает новых жертв и разрушений до момента достижения этого компромисса. В ответ на твит другого пользователя, который привел три варианта развития событий на Украине, Маск высказался за вариант компромисса по Крыму.

"Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет", - написал Маск.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявлял, что американские власти пожелали уничтожить основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска после его слов о том, что он прекращает оплачивать Украине интернет Starlink. Журналист добавил, что миллиардер дает людям возможность говорить то, "что они на самом деле думают", однако властям это не нравится. Министерство юстиции США начало расследование в отношении Маска.