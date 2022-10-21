Лукашенко одобрил встречу КГБ с СБУ

Два дня назад СБУ попросила КГБ Белоруссии о встрече, заявил президент Александр Лукашенко. По его словам, он одобрил контакт спецслужб – ряд тем обсуждается «непублично». Вчера глава белорусского КГБ Иван Тертель сообщил о поимке украинского шпиона, а президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против жены Александра Лукашенко Галины. При этом сам Лукашенко заявил, что воевать с Украиной Белоруссия не хочет.

Фото: ТАСС ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 19 октября, два дня назад, представители Службы безопасности Украины (СБУ) запросили у Комитета госбезопасности (КГБ) республики встречу. Его слова передает БелТА.

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«Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», — заявил белорусский глава журналистам.

По его словам, некоторые темы государства обсуждают непублично.

«Это я по своему характеру <...>. Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана», — сказал Лукашенко.

Кроме того, президент прокомментировал фейковые новости о том, что его якобы объявило в розыск СБУ, а его фото появилось в соответствующем разделе на сайте МВД Украины.

«А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят», — сказал он.

Войны ему не хочется

21 октября Александр Лукашенко прибыл в Брестскую область на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский. Там он изучил разработки белорусского оборонно-промышленного комплекса.

Среди прочего, президенту РБ показали белорусские беспилотники. «Кто покупает — тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что «Беларуси сегодня никакая война не нужна, а наша армия прежде всего нацелена на защиту своей территории, а не нападение».

Санкции против жены

20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины сроком на 10 лет. Украинский лидер привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Согласно документу, против Галины Лукашенко вводятся 13 ограничительных мер, среди которых блокировка активов и запрет на приобретение земельных участков.

Шпионские страсти

Также 20 октября председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что задержан украинский шпион, двое завербованных белорусов и бывший подполковник СБУ.

«Задержан резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник… он работал на Службу безопасности Украины», — сказал силовик.

По словам Тертеля, шпионы проводили встречи в Одессе, «других городах, на территории третьих государств». Возбуждены уголовные дела о шпионаже и госизмене. Кроме того, глава КГБ РБ добавил, что задержано большое количество граждан Украины, которые забрасывались в Белоруссию. Однако некоторым «в рамках жеста доброй воли» было разрешено уехать обратно на Украину.

Агентство БелТА сообщило, что задержанный гражданин Украины «был маршрутизирован через Польшу» на белорусскую территорию в одном из приграничных районов и создал там агентурную сеть. Завербованные им белорусы собирали сведения секретного характера о деятельности Вооруженных сил Белоруссии и другую информацию, составляющую гостайну.