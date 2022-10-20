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15 минут назад

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских бизнесменов

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских бизнесменов, включая Леонида Михельсона, Сулеймана Керимова, Аркадия Ротенберга, Михаила Прохорова и других. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте президента.

Зеленский ввел санкции в отношении крупных бизнесменов РФ
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, санкции введены в отношении Владимира Лисина, Татьяны Бакальчук, Года Нисанова, Игоря Алтушкина, Самвела Карапетяна, Александра Абрамова, Дмитрия Рыболовлева, Сергея Попова, Сергея Гордеева и других.

Зеленский заявил о санкциях против сотен политических деятелей России

Также Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении юрлиц РФ, включая "Ростелеком", Альфабанк, РФПИ, "Русгидро", "Алроса".

В мире,Татьяна Бакальчук,Игорь Алтушкин,Владимир Зеленский,Сергей Гордеев,Сергей Попов,Владимир Лисин,Самвел Карапетян,Дмитрий Рыболовлев,Леонид Михельсон,Сулейман Керимов,Аркадий Ротенберг,Александр Абрамов,Михаил Прохоров,Российский фонд прямых инвестиций,Альфа-банк,Алроса,Русгидро,
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