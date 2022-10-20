Зеленский ввел санкции в отношении крупных бизнесменов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских бизнесменов, включая Леонида Михельсона, Сулеймана Керимова, Аркадия Ротенберга, Михаила Прохорова и других. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте президента.
Кроме того, санкции введены в отношении Владимира Лисина, Татьяны Бакальчук, Года Нисанова, Игоря Алтушкина, Самвела Карапетяна, Александра Абрамова, Дмитрия Рыболовлева, Сергея Попова, Сергея Гордеева и других.
Также Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении юрлиц РФ, включая "Ростелеком", Альфабанк, РФПИ, "Русгидро", "Алроса".