Обзор иноСМИ: ярость Макрона и "хаос на обложках" в Британии

«Макрон пришел в ярость из-за решения Шольца»

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем из-за «ярости» по поводу схемы энергетической помощи Германии. Как сообщает The Telegraph, традиционные правительственные консультации, запланированные на следующую неделю, отложены до января.

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Решение «сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в сферах энергетики и обороны». Источник The Telegraph в дипломатических кругах заявил, что «французы очень злы на немцев, особенно на Шольца». Макрона «привело в ярость» решение Шольца выделить 200 миллиардов евро на поддержку национальной энергетики. Французский президент предупредил, что программа может привести к «перекосам» в ЕС.

Испания планирует обучить 400 украинских военных

Испания готова обучить 400 украинских солдат в рамках новой миссии военной помощи ЕС Украине, сообщает El Pais. В целом разные страны ЕС должны подготовить 15 тысяч солдат за два года.

Евросоюз планирует потратить на миссию 106,7 миллиона евро. Несколько дней назад Испания также передала Украине четыре установки ПВО MIM-23 HAWK «в ответ на срочный призыв Вашингтона».

Британские газеты вышли с одним и тем же словом на обложке

BBC News рассказало, что тема отставки главы МВД Великобритании Суэллы Браверман лидирует в большинстве газет 20 октября. Все эти издания включили в свои обложки слово «хаос».

Обложка газеты i говорит, что «в сердце правительства Великобритании царит хаос». Отставка Браверман «раскачивает правительство в день хаоса в Вестминстере», пишет Daily Telegraph. Многие считают, что Лиз Трасс теперь будет свергнута заговорщиками в течение нескольких дней, возможно, уже к выходным. The Daily Mail пишет, что премьер-министр уволила Браверман после того, как глава МВД выступила против иммиграционной политики правительства.

Почему не сработает теория «стратегического поражения» России

Журналист Леонид Бершидский в своей статье для Bloomberg раскритиковал теорию «стратегического поражения» России, на реализацию которой рассчитывают некоторые европейские и американские политики. По их мнению, проигрыш в украинском кризисе лишил бы РФ глобальных амбиций и превратил бы ее в «нормальную страну».

Однако нынешнее разрушение украинской инфраструктуры отбрасывает Украину в Средние века, поэтому преимущества Киева в виде мотивации и тактического потенциала «могут оказаться не очень эффективны», считает Бершидский. Кроме того, пополнение российской армии мобилизованными не позволит прорвать оборону РФ. По мнению автора, Запад мог бы попытаться сломить Россию, лишь задействовав своих солдат на поле боя, но такой вариант не рассматривается из-за ядерного оружия. Бершидский считает, что Западу нужно не бороться с Россией, а дать ей «оптимистичную перспективу». Он подчеркнул, что единственный способ объединить российскую оппозицию - сделать Россию частью Запада «со всеми ограничениями и со всеми выгодами».

Немцев предупредили о дефиците газа зимой

Федеральное сетевое агентство Германии просчитало новые сценарии и предупредило немцев о возможном дефиците газа грядущей зимой. Об этом сообщает Focus online.