Сын Трампа высмеял Зеленского

Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон опубликовал в Telegram мем, высмеивающий Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщает РИА новости, на снимке изображен улыбающийся лидер Украины в футболке цвета хаки.

"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!", — говорится в подписи к фотографии.

Вероятно, Трамп-младший хотел указать на постоянные обращения Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.