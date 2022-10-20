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31 минуту назад

Сын Трампа высмеял умение Зеленского выпрашивать деньги

Свободная прессаиещё 1

Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон опубликовал в Telegram мем, высмеивающий Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.

Сын Трампа высмеял Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РИА новости, на снимке изображен улыбающийся лидер Украины в футболке цвета хаки.

"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!", — говорится в подписи к фотографии.

Вероятно, Трамп-младший хотел указать на постоянные обращения Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.

Ранее "СП" писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим коллегой Владимиром Зеленским текущую ситуацию на Украине.

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