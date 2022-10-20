Сын Трампа высмеял Зеленского

Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон опубликовал в Telegram мем, высмеивающий Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.
Как сообщает РИА новости, на снимке изображен улыбающийся лидер Украины в футболке цвета хаки.
"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!", — говорится в подписи к фотографии.
Вероятно, Трамп-младший хотел указать на постоянные обращения Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.
Ранее "СП" писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим коллегой Владимиром Зеленским текущую ситуацию на Украине.