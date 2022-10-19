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35 минут назад

Сын губернатора Красноярского края арестован в Италии

Илья Родин

В США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денежных средств пяти гражданам России. В список попал Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на американский Минюст.

Сын российского губернатора арестован в Италии по запросу США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам представителя ведомства, Артем Усс был задержан в Италии. В настоящее время он ожидает экстрадиции в США. Также будет отправлен в Штаты задержанный в Германии Юрий Орехов.

Кроме того, обвинения предъявлены Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их местонахождение пока неизвестно.

В министерстве пояснили, что обвиняемые якобы использовали подставные фирмы и криптовалюту для отмывания денег. Кузургашева, Орехов и Усс, кроме того, скупали современные американские полупроводники и микропроцессоры.

Приобретенные ими электронные компоненты в дальнейшем могли использоваться на предприятиях российского оборонного сектора. В частности, некоторые из них были обнаружены на местах боевых действий на Украине, подчеркнули в Минюсте США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выдвинул обвинения против российского бизнесмена Олега Дерипаски. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по статье об обходе санкций.

В мире,Александр Усс,Олег Дерипаска,Министерство юстиции США,
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