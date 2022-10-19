Сын российского губернатора арестован в Италии по запросу США

В США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денежных средств пяти гражданам России. В список попал Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на американский Минюст.

По словам представителя ведомства, Артем Усс был задержан в Италии. В настоящее время он ожидает экстрадиции в США. Также будет отправлен в Штаты задержанный в Германии Юрий Орехов.

Кроме того, обвинения предъявлены Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их местонахождение пока неизвестно.

В министерстве пояснили, что обвиняемые якобы использовали подставные фирмы и криптовалюту для отмывания денег. Кузургашева, Орехов и Усс, кроме того, скупали современные американские полупроводники и микропроцессоры.

Приобретенные ими электронные компоненты в дальнейшем могли использоваться на предприятиях российского оборонного сектора. В частности, некоторые из них были обнаружены на местах боевых действий на Украине, подчеркнули в Минюсте США.