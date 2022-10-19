США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций

США предъявили пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артему Уссу, а также двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщает американское министерство юстиции.

Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Другой обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Согласно пресс-релизу, они проходят «экстрадиционные процедуры».