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15 минут назад

США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций

Lenta.ruиещё 8

США предъявили пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артему Уссу, а также двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщает американское министерство юстиции.

США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Другой обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Согласно пресс-релизу, они проходят «экстрадиционные процедуры».

Кроме того, обвинения предъявлены россиянам Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как говорится в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.

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