Пока вы не уснули: наступление ВСУ под Херсоном и решение Путина и Эрдогана по газу

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Вооруженные силы Украины начали наступление в направлении Новая Каменка — Берислав в Херсонской области. Об этом со ссылкой на власти региона пишет РИА Новости. О начале наступления заявил сегодня заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
В Турции будет создан международный газовый хаб, по которому можно будет поставлять российское топливо в Европу. Об этом заявил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС. Такое заявление турецкий лидер сделал в ходе выступления в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.
Президент РФ Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передает РИА Новости. Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что Украина может пойти на применение в районе Херсона запрещенных методов ведения войны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» из-за ««публичного отрицания российской агрессии против Украины». Об этом пишет «Газета.ру». На странице сайта, посвященной Токаеву, отмечается, что он не осудил публично «российскую агрессию в отношении Украины». А также отказался считать «нападением» и «захватом территории» Украины присоединение Крыма к России в 2014 году.
Ученые из Оттавского университета в Канаде пришли к выводу, что таяние ледников повышает риск распространения новых вирусов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Евросоюзу за восемь месяцев удалось сократить «огромную зависимость» от российского газа на две трети. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС. Страны Евросоюза начали усиливать санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на денацификации и демилитаризации Украины. Это вызвало сильный рост цен на газ, который необходим экономике Европы.
Государственной думой был принят в третьем чтении закон, который увеличивает предельный возраст выхода на пенсию до 70 лет. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет об отдельных категориях россиян. Это касается руководителей ведомств, включая организации, подчиняющиеся правительству России.
В сентябре в России увеличился спрос на заводские импортные автомобили. В этот период таких машин было куплено в 1,5 раза больше, чем в августе. Об этом пишет «Комсомольская правда». По словам автоэксперта партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, общий рост продаж сентября к августу, включая и отечественные автомобили, составил лишь 4%. При этом нынешний сентябрь не дотягивает даже трети от показателей сентября прошлого года. Он также добавил, что с начала года продажи новых иномарок сократились на 60%. Рост продаж автомобилей в сентябре эксперт объясняет активностью китайских производителей.
Подготовка дачного участка к зиме должна происходить строго в соответствии с российским законодательством. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. Она подчеркнула, что сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов категорически запрещено. Речь идет как о собственных территориях, так и общих. В стране предусмотрены для этих целей специально оборудованные места, пояснила эксперт.
Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин допустил, что футболиста Александра Кокорина могут вновь вызвать в национальную команду. Об этом сообщает Sport24. Журналист издания в разговоре с Карпиным отметил, что Кокорин «снова забивает и отдает передачи на Кипре».