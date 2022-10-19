Пока вы не уснули: наступление ВСУ под Херсоном и решение Путина и Эрдогана по газу

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ВСУ перешли в наступление в Херсонской области

Вооруженные силы Украины начали наступление в направлении Новая Каменка — Берислав в Херсонской области. Об этом со ссылкой на власти региона пишет РИА Новости. О начале наступления заявил сегодня заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Эрдоган объявил о создании в Турции международного газового хаба

В Турции будет создан международный газовый хаб, по которому можно будет поставлять российское топливо в Европу. Об этом заявил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС. Такое заявление турецкий лидер сделал в ходе выступления в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.

Путин ввел военное положение в ряде регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передает РИА Новости. Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что Украина может пойти на применение в районе Херсона запрещенных методов ведения войны.

Президент Казахстана Токаев попал в базу «Миротворца»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» из-за ««публичного отрицания российской агрессии против Украины». Об этом пишет «Газета.ру». На странице сайта, посвященной Токаеву, отмечается, что он не осудил публично «российскую агрессию в отношении Украины». А также отказался считать «нападением» и «захватом территории» Украины присоединение Крыма к России в 2014 году.

Стало известно, что будет первоисточником следующей пандемии

Wikimedia.org

Ученые из Оттавского университета в Канаде пришли к выводу, что таяние ледников повышает риск распространения новых вирусов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

В Европе заявили об успешном замещении российского газа

Евросоюзу за восемь месяцев удалось сократить «огромную зависимость» от российского газа на две трети. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС. Страны Евросоюза начали усиливать санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на денацификации и демилитаризации Украины. Это вызвало сильный рост цен на газ, который необходим экономике Европы.

Некоторым россиянам разрешат выходить на пенсию в 70 лет

unsplash.com

Государственной думой был принят в третьем чтении закон, который увеличивает предельный возраст выхода на пенсию до 70 лет. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет об отдельных категориях россиян. Это касается руководителей ведомств, включая организации, подчиняющиеся правительству России.

В России вырос спрос на автомобили

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В сентябре в России увеличился спрос на заводские импортные автомобили. В этот период таких машин было куплено в 1,5 раза больше, чем в августе. Об этом пишет «Комсомольская правда». По словам автоэксперта партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, общий рост продаж сентября к августу, включая и отечественные автомобили, составил лишь 4%. При этом нынешний сентябрь не дотягивает даже трети от показателей сентября прошлого года. Он также добавил, что с начала года продажи новых иномарок сократились на 60%. Рост продаж автомобилей в сентябре эксперт объясняет активностью китайских производителей.

Дачников предупредили о крупных штрафах

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Подготовка дачного участка к зиме должна происходить строго в соответствии с российским законодательством. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. Она подчеркнула, что сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов категорически запрещено. Речь идет как о собственных территориях, так и общих. В стране предусмотрены для этих целей специально оборудованные места, пояснила эксперт.

Карпин ответил на вопрос о Кокорине в сборной России