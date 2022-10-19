Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила 19 октября в Палате общин (нижней палате британского парламента), признав свои ошибки в предложенном ранее экономическом плане, но отказавшись уходить в отставку. Ее слова приводит Reuters.

«Я боец, а не трус», — заявила Трасс, отвечая на вопрос лидера лейбористской партии Кира Стармера, почему она должна остаться на посту премьера.

Глава правительства признала ошибки и что предлагавшиеся планы по восстановлению экономики «зашли слишком далеко». Однако она пояснила, что «действовала в национальных интересах, чтобы убедиться, что у нас есть экономическая стабильность» и заявила о готовности и далее принимать трудные решения.

Позднее пресс-секретарь Трасс подтвердил, что премьер не уйдет в отставку, если проиграет голосование оппозиции.

17 октября новый министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил об отказе от большей части пунктов скандальной налоговой реформы Лиз Трасс. «Мы пересмотрим почти все налоговые меры, представленные три недели назад, которые не начал рассматривать парламент», — пояснил министр.