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25 минут назад

СМИ: воздушная тревога в Днепропетровской области и в части Запорожской области

Газета.Ruиещё 18

Воздушную тревогу объявили утром в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

В части Запорожской области объявлена воздушная тревога
Фото: Телеграм-канал «dnepr_operativ»Телеграм-канал «dnepr_operativ»

Также сообщалось, что веерные отключения электроэнергии начались в Киеве и Киевской области раньше срока.

Вечером 19 октября сообщалось, что выстрелы и взрыв были слышны в левобережной части Киева.

Также сообщается, что в ряде районов Киева полностью отключен свет. В украинской столице произошел еще один за 19 октября взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога.

Утром 19 октября воздушная тревога была объявлена в Киеве и в ряде других регионов Украины: Одесской, Киевской, Николаевской областях. Известно, что над Черниговской областью для перехвата ракет в воздух подняли истребители.

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