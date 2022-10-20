В части Запорожской области объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили утром в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».
Также сообщалось, что веерные отключения электроэнергии начались в Киеве и Киевской области раньше срока.
Вечером 19 октября сообщалось, что выстрелы и взрыв были слышны в левобережной части Киева.
Также сообщается, что в ряде районов Киева полностью отключен свет. В украинской столице произошел еще один за 19 октября взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога.
Утром 19 октября воздушная тревога была объявлена в Киеве и в ряде других регионов Украины: Одесской, Киевской, Николаевской областях. Известно, что над Черниговской областью для перехвата ракет в воздух подняли истребители.