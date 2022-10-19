Иран анонсировал ответные санкции против ЕС

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран введет ответные санкции против ЕС , в него войдут 15 физических лиц и четыре организации. Об этом в среду сообщило агентство ISNA .

По его данным, глава МИД в кулуарах заявил, что через несколько часов по меньшей мере четыре учреждения и 15 западных чиновников, сыгравших роль в введении антииранских санкций, будут добавлены в санкционный список Ирана. По информации агентства, детали в среду будут оглашены Министерством иностранных дел.