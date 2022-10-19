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14 минут назад

Иран анонсировал ответные санкции против ЕС

ТАСС

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран введет ответные санкции против ЕС, в него войдут 15 физических лиц и четыре организации. Об этом в среду сообщило агентство ISNA.

Иран анонсировал ответные санкции против ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, глава МИД в кулуарах заявил, что через несколько часов по меньшей мере четыре учреждения и 15 западных чиновников, сыгравших роль в введении антииранских санкций, будут добавлены в санкционный список Ирана. По информации агентства, детали в среду будут оглашены Министерством иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия вынесет на обсуждение на саммите Евросоюза (ЕС) 20-21 октября проект новых санкций против Ирана за якобы поставки России беспилотников.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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