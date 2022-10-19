Президент Казахстана Токаев попал в базу «Миротворца»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» из-за ««публичного отрицания российской агрессии против Украины». Об этом пишет «Газета.ру».

На странице сайта, посвященной Токаеву, отмечается, что он не осудил публично «российскую агрессию в отношении Украины». А также отказался считать «нападением» и «захватом территории» Украины присоединение Крыма к России в 2014 году.

На «Миротворце» приведена цитата из интервью Токаева Deutsche Welle в 2019 году, в котором он заявил, что Казахстан «не называет то, что произошло в Крыму, аннексией», пишет kun.uz.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», - отметил тогда Токаев.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией.