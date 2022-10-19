В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
22 минуты назад

Президент Казахстана Токаев попал в базу «Миротворца»

Алиса Селезнёва

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» из-за ««публичного отрицания российской агрессии против Украины». Об этом пишет «Газета.ру».

Президент Казахстана Токаев попал в базу «Миротворца»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На странице сайта, посвященной Токаеву, отмечается, что он не осудил публично «российскую агрессию в отношении Украины». А также отказался считать «нападением» и «захватом территории» Украины присоединение Крыма к России в 2014 году.

На «Миротворце» приведена цитата из интервью Токаева Deutsche Welle в 2019 году, в котором он заявил, что Казахстан «не называет то, что произошло в Крыму, аннексией», пишет kun.uz.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», - отметил тогда Токаев.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией.

Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла в Казахстане Петра Врублевского, который призвал убивать русских. Высказывания дипломата вызвали резкую реакцию властей Казахстана, ему была вручена нота протеста. Врублевский принес официальные извинения.

В мире,Владимир Зеленский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители