Власти уточнили данные о запрете на въезд в Херсонскую область

Въезд на территорию Херсонской области закрывается только на правобережье Днепра, уточнил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram.

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Ранее политик заявил, что в течение семи дней въезд в Херсонскую область будет разрешен только по пропускам комендатуры для сотрудников обслуживающих и коммунальных компаний.

Сальдо объяснил, что решение о запрете на въезд принято в связи с напряженной ситуацией на линии соприкосновения российских и украинских войск, а также из-за угрозы ракетно-артиллерийского удара по Херсону. Он также напомнил о данных, согласно которым Киев готовится атаковать платину Каховской ГЭС, что может привести к затоплению части региона и разрушениям.