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34 минуты назад

Власти уточнили данные о запрете на въезд в Херсонскую область

Lenta.ruиещё 14

Въезд на территорию Херсонской области закрывается только на правобережье Днепра, уточнил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram.

Власти уточнили данные о запрете на въезд в Херсонскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее политик заявил, что в течение семи дней въезд в Херсонскую область будет разрешен только по пропускам комендатуры для сотрудников обслуживающих и коммунальных компаний.

Сальдо объяснил, что решение о запрете на въезд принято в связи с напряженной ситуацией на линии соприкосновения российских и украинских войск, а также из-за угрозы ракетно-артиллерийского удара по Херсону. Он также напомнил о данных, согласно которым Киев готовится атаковать платину Каховской ГЭС, что может привести к затоплению части региона и разрушениям.

Сальдо добавил, что сейчас «необходимо позволить Вооруженным силам Российской Федерации эффективно выполнить свои функции по защите Херсонской области». Он заверил, что регион вернется к нормальной жизни после нормализации ситуации на фронте.

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