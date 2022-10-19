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53 минуты назад

Небензя: Косово остается главной угрозой безопасности на Балканах

Газета.Ruиещё 2

Ситуация вокруг Косово остается главной проблемой в сфере безопасности на Балканах. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совете Безопасности всемирной организации, пишет ТАСС.

Небензя назвал Косово главной угрозой безопасности на Балканах
Фото: Fatos Bytyci/ReutersFatos Bytyci/Reuters

Он добавил, что это требует особого внимания со стороны международного сообщества. Небензя добавил, что эта ситуация подрывает усилия по поддержанию мира и стабильности в регионе. Российский представитель считает, что ситуация неуклонно ухудшается. Небензя напомнил, что "с начала 2022 года в Косово зафиксировано более 100 случаев нападений на сербов, их имущество, кладбища и религиозные святыни". По данным дипломата, это "почти вдвое больше, чем годом ранее".

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Небензя отметил введение Косово запрета "на использование сербами статусно-нейтральных автомобильных номеров с угрозой конфискации транспорта в случае неповиновения". По его оценке, "это решение Приштины вплотную приблизило ситуацию к горячей фазе и едва не привело к кровопролитию. Приштина продолжает требовать от Запада новой военной помощи, указал постпред РФ. Он добавил, что власти добиваются "размещения в крае еще одной американской базы, поставок комплексов радиоэлектронной борьбы и артиллерии с дальностью стрельбы свыше 10 км".

Также Небензя указал и на военный бюджет Косово, который, по его данным, "достиг рекордного объема, превысив в текущем году 100 млн евро". Это не может говорить о миролюбивом настрое, заключил дипломат. Принятая 10 июня 1999 года Резолюция Совбеза ООН 1244 подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. В феврале 2008 года власти Косово в одностороннем порядке объявили о независимости края.

Против признания нового государства выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай и пять стран Евросоюза (ЕС). Ранее сербский президент Александар Вучич заявил, что его страна настаивает на полном выполнении договоренностей, достигнутых по косовскому вопросу. По его словам, у него состоялся "ответственный разговор" с спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком о ситуации вокруг непризнанного Косово.

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