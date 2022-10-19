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56 минут назад

В МИД РФ заявили, что Россия так и не получила ответов по делу Скрипалей

Газета.Ruиещё 1

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в рамках заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия так и не получила ответов по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Его слова приводит ТАСС.

Россия так и не получила ответов по делу Скрипалей
Фото: Metropolitan Police/Dylan Martinez/ReutersMetropolitan Police/Dylan Martinez/Reuters

По словам Воронцова, Россия неоднократно направляла запросы для совместного расследования инцидента в Солсбери, но от британской стороны не было никакой обратной связи.

"Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования происшествия в Солсбери, в результате которого пострадали российские граждане. Очередная наша нота на этот счет была направлена в прошлом месяце, и, как и все предыдущие, была просто проигнорирована", - поделился дипломат.

Воронцов добавил, что также обстоит ситуация с якобы отравлением Алексея Навального. Дипломат считает, что позиция России по этим вопросом - максимально прозрачная.

"Уже более двух лет Берлин, Лондон, Париж и Стокгольм так и не удосужились предоставить сколько-нибудь внятных ответов на поставленные нами вопросы", - резюмировал Воронцов.

Ранее полиция Чехии объявила в розыск российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская сторона подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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