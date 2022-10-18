В ООН призвали задействовать Конвенцию о биооружии из-за США

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призывают задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО), из-за деятельности США на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В целях урегулирования сложившейся ситуации призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм статьи 6 конвенции», – сказал Воронцов.
Он также зачитал заявление, в котором подчеркивалось, что к деятельности США на Украине «остаются вопросы».
«Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию», – говорилось в обращении.
Ранее российская сторона выступила на Конференции ООН против транснациональной преступности.