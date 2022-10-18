В ООН призвали задействовать Конвенцию о биооружии из-за США

«Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию», – говорилось в обращении.