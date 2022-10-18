Пентагон сообщил о готовности США помочь с расследованием аварии на "Северных потоках"

По его словам, американские власти готовы помочь с установлением причин взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Однако Райдер заявил, что сейчас данным расследованием занимаются страны Европы. При этом какой-либо обновленной информации по этой теме в Вашингтоне не имеют.