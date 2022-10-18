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44 минуты назад

Пентагон сообщил о готовности США помочь с расследованием аварии на "Северных потоках"

Газета.Ruиещё 1

Правительство Соединенных Штатов по-прежнему готово оказать содействие в расследовании инцидента на российских "Северных потоках". Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Пентагон сообщил о готовности США помочь с расследованием аварии на "Северных потоках"
Фото: ТАССТАСС

По его словам, американские власти готовы помочь с установлением причин взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Однако Райдер заявил, что сейчас данным расследованием занимаются страны Европы. При этом какой-либо обновленной информации по этой теме в Вашингтоне не имеют.

"Могу вам сказать, что расследование продолжают вести Германия, Дания и Норвегия. Мы, разумеется, сохраняем готовность поддержать (его) в случае необходимости", — цитирует Райдера ФАН.

В мире,Пентагон,
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