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34 минуты назад

ЕС помог Украине в восстановлении лабораторий на Чернобыльской АЭС

ТАСС

Евросоюз оказал Украине поддержку в ремонте сетей электропередачи и электростанций, а также в восстановлении лабораторий на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявила во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе.

Евросоюз помог Украине восстановить лаборатории на Чернобыльской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С начала [конфликта] мы помогали Украине восстанавливать <…> инфраструктуру. Сделали такой важный, специфический фонд <…>, который предоставляет им (Украине - прим. ТАСС) не только финансовую поддержку, но и необходимое оборудование, потому что для ремонта сетей электропередачи и электростанций необходимо также специфическое оборудование. Мы предоставили им техническую помощь для восстановления лабораторий, например, на Чернобыльской АЭС", - сказала Симсон, отвечая на вопрос о мерах поддержки Киева в энергетической сфере.

11 июля пресс-служба Чернобыльской АЭС сообщила, что станция официально перевелась из Московского в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС).

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