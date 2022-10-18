Евросоюз помог Украине восстановить лаборатории на Чернобыльской АЭС

"С начала [конфликта] мы помогали Украине восстанавливать <…> инфраструктуру. Сделали такой важный, специфический фонд <…>, который предоставляет им (Украине - прим. ТАСС) не только финансовую поддержку, но и необходимое оборудование, потому что для ремонта сетей электропередачи и электростанций необходимо также специфическое оборудование. Мы предоставили им техническую помощь для восстановления лабораторий, например, на Чернобыльской АЭС", - сказала Симсон, отвечая на вопрос о мерах поддержки Киева в энергетической сфере.