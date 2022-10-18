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5 минут назад

В Турции заявили о невозможности переговоров Путина и Зеленского

Lenta.ruиещё 2

Встреча между российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским на данный момент невозможна, сейчас нет предпосылок для таких переговоров в Турции. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает ТАСС.

В Турции заявили о невозможности переговоров Путина и Зеленского
Фото: ТАССТАСС

«На данный момент таких предпосылок нет», — констатировал представитель.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в аналогичном ключе заявил о невозможности встречи Путина с Зеленским на саммите G20 и об отсутствии предпосылок для проведения таких переговоров.

Зеленский прокомментировал разрушения электростанций

По мнению парламентария, это связано с позициями сторон, а также повесткой мероприятия, на которой, по его мнению, неуместно обсуждать вопросы в контексте СВО.

В мире,Ибрагим Калын,Владимир Зеленский,Дмитрий Новиков,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,
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