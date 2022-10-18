В Турции заявили о невозможности переговоров Путина и Зеленского

Встреча между российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским на данный момент невозможна, сейчас нет предпосылок для таких переговоров в Турции. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает ТАСС.

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«На данный момент таких предпосылок нет», — констатировал представитель.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в аналогичном ключе заявил о невозможности встречи Путина с Зеленским на саммите G20 и об отсутствии предпосылок для проведения таких переговоров.