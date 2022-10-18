Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что с 10 октября на Украине получили повреждения 30% электростанций, что привело к перебоям с подачей электроэнергии потребителям. Его слова приводит РИА Новости.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту. 12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил телеканалу CNN, что порядка 30% энергетической инфраструктуры страны пострадало в связи с массированными ракетными ударами российских сил.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил 13 октября, что Украина потеряла уже 50 процентов генерирующих мощностей, и получит «еще более жесткий ответ», если «теракты со стороны киевского режима продолжатся».

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций на Украине.

«С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», - написал он в Twitter.

Украинский лидер также подчеркнул, что «места для переговоров с Россией не осталось».