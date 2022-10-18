Арестович: "Украина немного расслабилась"

«Если партнеры нам не поставят в кратчайшие сроки зенитную артиллерию, то через два-три месяца после таких атак дронами нам будет очень сложно с ПВО. Этот значит, что военные объекты, объекты инфраструктуры, административные здания и жилые дома не будут надежно прикрыты», - предупредил он.