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23 минуты назад

Арестович: "Украина немного расслабилась"

Мария Иванова

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинская армия «немного расслабилась» с начала сентября и не смогла достичь поставленных целей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Арестович: "Украина немного расслабилась"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон, возьмем Сватово, но немного не так со взятием сейчас дела обстоят, не все так просто», - заявил Арестович.

Он добавил, что серьезный урон Украине наносят многочисленные иранские дроны. Арестович заявил, что Киеву необходимы новые поставки зенитной артиллерии, чтобы не тратить свои ракеты на дроны.

«Если партнеры нам не поставят в кратчайшие сроки зенитную артиллерию, то через два-три месяца после таких атак дронами нам будет очень сложно с ПВО. Этот значит, что военные объекты, объекты инфраструктуры, административные здания и жилые дома не будут надежно прикрыты», - предупредил он.

Ранее Арестович называл главной проблемой украинской армии нехватку пехоты с бронетехникой. Он говорил, что американские системы залпового огня HIMARS важные, но не решающие в бою: по его мнению, все зависит от «сидящей на бронетехнике пехоте».

В мире,Алексей Арестович,
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