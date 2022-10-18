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31 минуту назад

В Финляндии пригрозили отбирать недвижимость у россиян

Мария Иванова

Финские власти при необходимости могут отбирать у россиян купленную в стране недвижимость, заявил министр обороны страны Антти Кайкконен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Aamulehti.

В Финляндии пригрозили отбирать недвижимость у россиян
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По его словам, такой инструмент существует. Однако он уточнил, что для этого должен быть установлен определенный риск и представлены основания для экспроприации. Кайкконен также добавил, что такая мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на важной для безопасности государства территории.

Однако глава Минобороны не подтвердил, что такое право уже применялось. Он также добавил, что не все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии представляют собой риски для безопасности.

Ранее Финляндия конфисковала активы российских физических и юридических лиц почти на 190 млн евро. В это число входят акции, недвижимость, транспорт, деньги на банковских счетах.

Напомним, в ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов. Теперь въехать в страну можно к родственникам, по гуманитарным причинам, для учебы, на лечение или работу.

В мире,Антти Кайкконен,
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