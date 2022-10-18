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11 минут назад

Четыре тяжелых транспортных самолета США прибыли в Польшу

ТК «Звезда»иещё 4

Не менее четырех тяжелых транспортных самолета США прибыли за последние сутки в Польшу. Об этом следует из данных западных авиационных ресурсов.

Четыре тяжелых транспортных самолета США прибыли в Польшу
Фото:  Leonid Faerberg, TransportPhotoImages, GlobalLookPress Leonid Faerberg, TransportPhotoImages, GlobalLookPress

Как утверждается, на аэродроме города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной, совершили посадку грузовые самолеты Boeing 747 компаний Atlas Air и Kalitta Air, зафрахтованных Пентагоном. Данные воздушные судна могут перевозить до 120 тонн груза, передает «Интерфакс».

В Жешув также прибыли два транспортных самолета С-17А Globemaster III - британских и австралийских ВВС, способных доставлять до 77,5 тонн груза.

Ранее сообщалось, что Польша планирует поставить на вооружение размещенной на востоке 18-й механизированной дивизии американские танки Abrams и вертолеты Apache. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Предполагается, что сформированная четыре года назад по американскому принципу дивизия защитит страну от нападения с Брестского направления. Она должна «создать непреодолимую преграду» для врага.

В мире,Мариуш Блащак,Пентагон,
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