Глава МАГАТЭ отметил осведомленность Путина положением дел на ЗАЭС

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"Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности", - сказал он в интервью аргентинскому телеканалу Telefe, которое вышло в эфир 18 октября.

"Он уверен в том, что делает. Он глубокого убежден [в свой позиции]", - добавил Гросси. Глава МАГАТЭ отметил "готовность Путина продолжать работать с ним" по тема ЗАЭС.

Гросси 11 октября побывал в Санкт-Петербурге, где встретился с Путиным. Гендиректор МАГАТЭ назвал контакты с российским лидером чрезвычайно важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики, в том числе ЗАЭС. Гросси дважды посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.