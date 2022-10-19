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40 минут назад

Глава МАГАТЭ отметил осведомленность Путина положением дел на ЗАЭС

ТАССиещё 4

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что был поражен осведомленностью президента России Владимира Путина в теме Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Глава МАГАТЭ отметил осведомленность Путина положением дел на ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности", - сказал он в интервью аргентинскому телеканалу Telefe, которое вышло в эфир 18 октября.

"Он уверен в том, что делает. Он глубокого убежден [в свой позиции]", - добавил Гросси. Глава МАГАТЭ отметил "готовность Путина продолжать работать с ним" по тема ЗАЭС.

Гросси 11 октября побывал в Санкт-Петербурге, где встретился с Путиным. Гендиректор МАГАТЭ назвал контакты с российским лидером чрезвычайно важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики, в том числе ЗАЭС. Гросси дважды посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ЗАЭС является самой крупной из действующих сейчас в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. Станция продолжила работу в штатном режиме. В начале сентября ее посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того как делегация покинула объект, там в качестве наблюдателей остались сотрудники агентства. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.

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