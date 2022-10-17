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1 час назад

В США одной фразой описали политику действующего президента

Илья Родин

Обозреватель Энди Паздер в статье для Fox News призвал республиканцев сменить лозунг предвыборной кампании. Он предположил, что оптимальным слоганом будет призыв к остановке деятельности президента США Джо Байдена.

В США описали политику Байдена одной фразой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, Джо Байден и его союзники в Конгрессе допустили слишком большое количество ошибок. Их деятельность привела к рецессии, инфляции, энергетическому кризису, росту преступности и «угрозе Армагеддона».

Байден снова оконфузился на публике

Автор статьи подчеркнул, что наиболее подходящим лозунгом на фоне ситуации в стране для республиканцев мог бы стать «Stop the Stupid [«остановите глупца»]».

Энди Паздер напомнил, что согласно опубликованному на прошлой неделе опросу Monmouth University, 47% американцев выступают за то, чтобы Конгресс возглавили республиканцы.

Он полагает, что если выборы пройдут согласно прогнозам аналитиков, республиканцы смогут вернуть контроль над одной или даже обеими палатами. Это «ознаменует начало конца катастрофического президентства Байдена».

В частности, представители Республиканской партии остановят необоснованное разбазаривание бюджетных средств, которое стало причиной рекордной инфляции в стране, констатировал обозреватель.

В мире,Энди Паздер,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
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