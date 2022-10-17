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1 час назад

Глава МИД Чехии назвал Китай "потенциальной угрозой" для ЕС

Газета.Ruиещё 1

Чехия выступает за единую позицию Евросоюза в отношении взаимодействия с Китаем, заявил глава чешского МИД Ян Липавский. По его словам, соответствующую позицию он озвучил в ходе встречи со своими коллегами на заседании совета министров иностранных дел стран-членов объединения.

Глава МИД Чехии назвал Китай "потенциальной угрозой" для ЕС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я призвал, чтобы мы, Европа, по отношению к Китаю выступали с единых [позиций], чтобы мы не создавали каких-то объединений, [подходы которых к КНР разнятся]. Мы хотим с Китаем торговать, но одновременно мы не можем нарушать [принципы защиты] прав человека или быть причастными к нарушению», — цитирует слова Липавского ТАСС.

Как отметил глава МИД Чехии, на данный момент Китай якобы является потенциальной угрозой, поэтому европейским государствам стоит в первую очередь думать о безопасности при взаимодействии с Пекином.

«Испытываю умеренный оптимизм после прошедшей дискуссии», — подчеркнул Липавский.

Ранее сообщалось, что Китай обвинил Чехию в нарушении суверенитета и территориальной целостности государства на фоне визита делегации ряда чешских министров на Тайвань.

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