Глава МИД Чехии назвал Китай "потенциальной угрозой" для ЕС

«Я призвал, чтобы мы, Европа, по отношению к Китаю выступали с единых [позиций], чтобы мы не создавали каких-то объединений, [подходы которых к КНР разнятся]. Мы хотим с Китаем торговать, но одновременно мы не можем нарушать [принципы защиты] прав человека или быть причастными к нарушению», — цитирует слова Липавского ТАСС.