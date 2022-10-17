Драги назвали самым вероятным кандидатом на пост генсека НАТО

Премьер-министр Италии Марио Драги может заменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в альянсе.
«Марио Драги, я думаю, сейчас имеет больше всего возможностей получить эту должность, поскольку французская, итальянская, немецкая стороны согласны, а американцы, похоже, не возражают», – заявил источник.
По имеющимся данным, Франция, Италия и Германия настаивают на том, чтобы пост генсека НАТО занял человек с глубоким пониманием архитектуры безопасности Европы. Такое решение страны объясняют тем, что именно в этом регионе сейчас сосредоточены основные вызовы для альянса. Помимо Драги, под эти критерии подходит премьер Греции Кириакос Мицотакис. Обе кандидатуры не вызывают возражений у Великобритании, США и Канады, однако эти страны заявили, что хотели бы видеть человека с «более динамичной позицией», чем уходящий итальянский премьер. Кроме того, Оттава призывает альянс уделить особое внимание Арктике, поэтому сторона заинтересована видеть на посту человека с глубоким знанием проблем крайнего Севера.
По информации источника, страны НАТО могут определиться с кандидатурой генсека к рождественским праздникам. Столтенберг должен был покинуть пост генерального секретаря этой осенью, но в связи с ситуацией на Украине его полномочия продлили еще на один год.
Ранее Марио Драки и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы энергетики.