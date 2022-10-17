Драги назвали самым вероятным кандидатом на пост генсека НАТО

По имеющимся данным, Франция, Италия и Германия настаивают на том, чтобы пост генсека НАТО занял человек с глубоким пониманием архитектуры безопасности Европы. Такое решение страны объясняют тем, что именно в этом регионе сейчас сосредоточены основные вызовы для альянса. Помимо Драги, под эти критерии подходит премьер Греции Кириакос Мицотакис. Обе кандидатуры не вызывают возражений у Великобритании, США и Канады, однако эти страны заявили, что хотели бы видеть человека с «более динамичной позицией», чем уходящий итальянский премьер. Кроме того, Оттава призывает альянс уделить особое внимание Арктике, поэтому сторона заинтересована видеть на посту человека с глубоким знанием проблем крайнего Севера.