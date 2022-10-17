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1 час назад

Боррель сообщил, когда ЕС объявит о новых санкциях против России

Илья Родин

Евросоюз объявит о новых ограничительных мерах против России, когда определится с «целями» для них, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он добавил, что работа по рестрикциям ведется на постоянной основе. Об этом пишет РИА «Новости».

Боррель пояснил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба положительно отреагировал на принятие восьмого пакета антироссийских санкций. Вместе с тем, он отметил, что следует продолжать экономическое давление на Москву.

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По словам главы евродипломатии, ЕС совсем недавно ввел новый пакет. Чиновники начали работу по составлению очередного списка. Вместе с тем, в настоящее время нет понимания, какие конкретно меры в него войдут.

Боррель уточнил, что как только специалисты сообщат, против каких официальных лиц или компаний необходимо ввести санкции, ведомство расскажет об этом прессе.

«Как только мы определим цели для таких мер, мы сможем объявить о санкциях в отношении этих целей», - пообещал дипломат.

Напомним, что восьмой пакет санкций против России был утвержден 6 октября. В него вошли разнообразные экспортные и импортные ограничения.

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