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«Почему Саудовская Аравия пошла против США»

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Страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки с ноября; Саудовская Аравия поддержала это решение, несмотря на давление США. Как отмечает Anadolu, Саудовская Аравия в 2022 году идет к профициту бюджета после восьмилетнего дефицита, вызванного дешевой нефтью и пандемией, поэтому не может допустить очередного падения цен.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан подчеркнул, что в решениях ОПЕК+ нет «политического аспекта», они носят чисто экономический характер. Министр также заявил, что отношения его страны с Вашингтоном носят стратегический характер, поддерживая стабильность и безопасность в регионе. Бывший заместитель министра нефти Ливана Рабих Яги заявил Anadolu, что ОПЕК+ своим решением выступила против политики США и ЕС в отношении украинского кризиса.

«Золото течет на восток»

Рост процентных ставок снизил инвестиционную привлекательность золота, и на рынке началась глобальная миграция - западные инвесторы продают золото, в то время как азиатские пользуются обвалом цен, чтобы скупить ювелирные изделия и золотые слитки по сниженным ценам. Об этом сообщает «Хуаньцю шибао».

По данным Чикагской товарной биржи и Лондонской ассоциации рынка золота, с конца апреля из нью-йоркского и лондонского хранилищ, поддерживающих два крупнейших рынка на Западе, утекло более 527 тонн золота. При этом вырос импорт золота странами Азии, в том числе Китаем. По информации Всемирного совета по золоту, в июле импорт золота в Китай достиг 178 тонн, увеличившись на 111 тонн к июлю 2021-го. Это самый высокий объем с 2017 года. Аналитик золотого госреестра Люй Чао заявил, что фоном «великой миграции» золота с запада на восток стал непрерывный подъем азиатских экономик.

«США не готовы к битве с Китаем»

В обновленных Стратегии национальной безопасности и Стратегии национальной обороны США содержится вывод, что Китай представляет наиболее серьезную угрозу для Штатов. В то же время США «не готовы встретиться с Китаем на поле боя», считает американский политолог Сет Джонс.

В своей статье для The Wall Street Journal Джонс заявил, что украинский кризис выявил критические недостатки американской оборонно-промышленной базы, которые могут поставить под угрозу способность США воевать с Китаем. Помощь Вашингтона Украине привела к истощению американских запасов некоторых систем вооружений и боеприпасов, в том числе зенитно-ракетных комплексов Stinger, гаубиц M777, 155-миллиметровых боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Россия не продаст ни барреля нефти на условиях ЕС»

C начала украинского кризиса США и их союзники избегают российской нефти, но пока нет признаков того, что эти меры способны заставить Россию переосмыслить политику по Украине, заявил нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли. Другие страны, включая Китай и Индию, по-прежнему покупают российскую энергию, а рост цен смягчил удар от санкций.

Теперь противники Путина пытаются заставить Россию продавать свою нефть так дешево, чтобы эти доходы не могли покрывать оборонные расходы. Этот трудновыполнимый шаг призван снизить цены на энергоресурсы. Из-за новых санкций, согласованных G7, покупатели из третьих стран смогут получить доступ к европейским страховым и финансовым услугам при покупках нефти только в том случае, если они будут придерживаться ценового потолка. Однако Ли не верит, что Россия продаст хотя бы один баррель своей нефти по установленной в ЕС цене. По его мнению, в Москве рассчитывают, что остановка нефтедобычи сильнее ударит по покупателям.

«Клоунада Лиз Трасс унижает Британию»

В последние три недели Великобританию охватил «кризис сокрушительной глупости», который «вышел за рамки всей суматохи Брексита, Бориса и даже масштабной финансовой помощи банкам в 2007 году и затронул самое ценное: доверие к стране», пишет в своей статья для The Atlantic Том МакТэг. Новый британский премьер Лиз Трасс всего лишь через месяц после вступления в должность отказалась от основной цели своего премьерства - сокращения налогов - и уволила своего ближайшего политического союзника.