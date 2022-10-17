Bloomberg: ответ Путина на санкции привел ЕС на грань распада

«Попытки России ограничить экспорт природного газа ставят Европу перед вызовом. Европе нужно постоянное решение своих хронических проблем с координацией. Если ни пандемия, ни гибридная война с Россией не могут заставить ЕС даже подумать о такой возможности, трудно представить, что будет. Чем дольше Европа будет ждать, тем больше шансов, что ее эксперимент по объединению провалится», — пишет издание.