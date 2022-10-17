Евросоюз переманил Сербию на свою сторону против России

Вопрос присоединения Сербии к Евросоюзу в ЕС начали увязывать с санкциями против России, и сербский президент Александр Вучич уже допускает, что санкции все же придется ввести. Об этом пишет «Коммерсант».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Внешнеполитический комитет Европарламента ранее постановил, что прогресс в переговорах о Сербии в ЕС возможен только в том случае, если страна присоединится к санкциям против России.

Перед этим Еврокомиссия выпустила отчет за 2022 год, в котором говорится о «значительном падении» уровня согласованности внешних политик Сербии и ЕС. За последние два года этот показатель упал с 64 до 45 процентов. Сербия - единственный кандидат в ЕС, не поддержавший санкции против России.

Однако недавно Сербия поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Сербский вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала политику России «практически захватнической» и заявила, что это нельзя поддержать.

Президент Сербии Александр Вучич Белград пообещал не вводить санкции до тех пор, «пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность».

Источники «Коммерсанта», знакомые с позицией сербских властей, обратили внимание на недавнюю встречу Вучича с послом РФ в Белграде Александром Боцаном-Харченко. После этой встречи пресс-служба Вучича выпустила «необычайно прохладное» сообщение, в котором не было «традиционных заверений о невведении санкций против братской России».