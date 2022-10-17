Два мощных взрыва прогремели в центре Киева

Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве, где была объявлена воздушная тревога, произошли взрывы. Об этом сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

Фото: тасс тасс

По информации градоначальника, два взрыва произошли в Шевченковском районе Киева. На место направлены экстренные службы. Детали об инциденте Кличко пообещал предоставить позже.