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31 минуту назад

В Киеве произошли взрывы

Lenta.ruиещё 3

Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве, где была объявлена воздушная тревога, произошли взрывы. Об этом сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

Два мощных взрыва прогремели в центре Киева
Фото:  тасс тасс

По информации градоначальника, два взрыва произошли в Шевченковском районе Киева. На место направлены экстренные службы. Детали об инциденте Кличко пообещал предоставить позже.

В Киевской области Украины утром 17 октября была объявлена воздушная тревога. Кроме того, ее объявили в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

В мире,Виталий Кличко,
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