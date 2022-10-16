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1 час назад

В Германии допустили закрытие больниц из-за роста цен на газ

Lenta.ruиещё 1

Больницам в Германии грозит закрытие из-за роста цена на газ. Об этом сообщает Tagesshau со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха.

В Германии допустили закрытие больниц из-за роста цен на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как утверждает политик, в ближайшие несколько месяцев медицинские учреждения в стране столкнутся с проблемой ликвидности.

«Если мы не отреагируем быстро, будут закрытия», — допустил министр.

При этом Лаутербах отметил, что в частных домах иная ситуация, поскольку они «лучше утеплены и частично оснащены более эффективным энергоснабжением, чем другие учреждения, в частности, муниципальные больницы».

«Не должно быть, чтобы больницы, которыми годами пренебрегали с точки зрения инвестиционных затрат, теперь также находились в невыгодном положении с точки зрения затрат на энергию», — высказался политик.

Лаутербах пообещал оказать поддержку клиникам в связи с высокими затратами на энергоносители. Он добавил, что намерен провести переговоры с министром финансов Германии Кристианом Линдером по поводу форм и размеров финансовой помощи для больниц.

Ранее МВФ предсказал последствия прекращения поставок российского газа в Европу.

В мире,Карл Лаутербах,Международный валютный фонд,
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