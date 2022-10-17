Евросоюз переманил Сербию на свою сторону против России

Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал от Сербии занять позицию Запада и присоединиться к антироссийским санкциям, увязав эту ситуацию с продолжением переговоров об интеграции Сербии в Европейский союз. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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Сообщается, что требование было выдвинуто после обнародования отчета Еврокомиссии (ЕК) за 2022 год о переговорах с сербской стороной, где отмечалось "значительное падение" уровня согласованности внешней политики Белграда с политикой Евросоюза.

В ЕК утверждали, что Сербия является единственным кандидатом в Европейский союз, который не присоединился к санкциям в отношении Российской Федерации. Издание сообщает, что требования западных государств склонили сербских политиков в сторону Европы. Так, Белград поддержал резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН), которая осуждает Россию за проведение референдумов и вхождение в ее состав Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Президент республики Александр Вучич заявил, что возможность введения Сербией санкций против России не исключена.

В своем выступлении к сербскому народу на прошлой неделе Вучич подчеркнул, что "Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против Москвы до того момента, пока ущерб для страны не станет значительно больше и пока Сербии не придется принять иную реальность". Также "Коммерсантъ" обратил внимание на то, что через день после встречи президента с российским послом Александром Боцаном-Харченко в Белграде сообщение пресс-службы главы государства отличалось "необычайной прохладностью" и не содержало "традиционных заявлений о невведении санкций против братской РФ".