В Германии предупредили о возможном всплеске экстремизма из-за растущего энергетического кризиса. Такое заявление сделал премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз Маркус Зёдер, передает ТАСС.

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«Страх и неуверенность являются топливом для экстремистов. И перед этой зимой люди чувствуют себя более неустроенными, как не бывало уже очень давно», - сказал Зёдер.

По его мнению, к «перенапряжению и дестабилизации демократии» может привести сочетание энергетического кризиса и пандемии коронавируса.

При этом меры, принятые правительством ФРГ для поддержки граждан, недостаточны. Единовременная декабрьская выплата позволит гражданам не платить «только за один из пяти зимних месяцев». Если цены вырастут в десять раз, это мало поможет.

Премьер-министр Баварии предложил увеличить компенсации, а коллегам-политикам посоветовал «проявлять четкую позицию, меньше спорить и вселять мужество в граждан».