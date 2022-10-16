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22 минуты назад

Немцы прохладно попрощались с украинским экс-послом Мельником

Илья Родин

Читатели влиятельного немецкого журнала Spiegel развернули обширную дискуссию в комментариях к статье об отъезде бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельникова. Они подчеркнули, что не будут скучать об украинском дипломате.

Немцы прохладно попрощались с украинским экс-послом Мельником
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователи напомнили, что Мельник позволял себе резкие высказывания о Германии на международных и региональных площадках. Вместе с тем, он оставил своих детей в ФРГ, хотя мог бы забрать их на Украину.

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Читатели пояснили, что излишне высокомерное поведение Мельника вызвало совсем не тот эффект, на который он рассчитывал. Он добился того, что у европейцев уменьшилось, а не укрепилось желание помогать Киеву. В итоге, день отъезда бывшего посла на родину стал хорошим днем для Украины.

Они предположили, что после возвращения домой Мельник будет принимать участие в факельных шествиях националистов.

По мнению комментаторов, у жителей Германии в ближнесрочной перспективе будут другие заботы и проблемы. Тема Украины отступит на задний план, немцам станет не до деликатности в вопросах внешней политики.

Личность Мельника чрезмерно поляризовалась среди читателей газеты, отметил один из пользователей. Он добавил, что дипломат «сочетает в себе крайний нарциссизм, красноречие и умение формировать медийные сети».

Вместе с тем, считает читатель, Мельник ничего значимого не добился на своем посту. Немцы запомнили только его «бесчисленные въедливые высказывания», которые постоянно попадали в колонки бульварной прессы.

В мире,Андрей Мельников,
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