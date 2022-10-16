Читатели влиятельного немецкого журнала Spiegel развернули обширную дискуссию в комментариях к статье об отъезде бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельникова. Они подчеркнули, что не будут скучать об украинском дипломате.

Пользователи напомнили, что Мельник позволял себе резкие высказывания о Германии на международных и региональных площадках. Вместе с тем, он оставил своих детей в ФРГ, хотя мог бы забрать их на Украину.

Читатели пояснили, что излишне высокомерное поведение Мельника вызвало совсем не тот эффект, на который он рассчитывал. Он добился того, что у европейцев уменьшилось, а не укрепилось желание помогать Киеву. В итоге, день отъезда бывшего посла на родину стал хорошим днем для Украины.

Они предположили, что после возвращения домой Мельник будет принимать участие в факельных шествиях националистов.

По мнению комментаторов, у жителей Германии в ближнесрочной перспективе будут другие заботы и проблемы. Тема Украины отступит на задний план, немцам станет не до деликатности в вопросах внешней политики.

Личность Мельника чрезмерно поляризовалась среди читателей газеты, отметил один из пользователей. Он добавил, что дипломат «сочетает в себе крайний нарциссизм, красноречие и умение формировать медийные сети».