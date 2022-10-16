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39 минут назад

Мощный шторм унес в море несколько машин с острова Крит

Илья Родин

Проливные дожди нанесли значительный ущерб острову Крит. Пострадали несколько поселений, в море унесло машины, пишет портал Sky news.

Отмечается, что за три часа выпало свыше 300 мм осадков. Дожди затопили взлетно-посадочные полосы в аэропорту Крита. Полеты самолетов приостановлены. Точные сроки возобновления воздушного сообщения не называются.

По оценке портала, больше всех пострадала приморская деревня Агия Пелагия. По предварительным данным, в этом населенном пункте погибли два человека.

Несколько унесенных потоками воды машин плавают в 25 км от берега, уточняет издание.

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