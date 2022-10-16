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11 минут назад

Тайвань отверг возможность компромисса в вопросах суверенитета

Деловая газета "Взгляд"

Тайвань никогда не пойдет на уступки в вопросах, касающихся своего суверенитета, свободы и приверженности демократическим ценностям. Заявил официальный представитель тайбэйской администрации Чжан Дуньхань, комментируя высказывания председателя КНР Си Цзиньпина на открытии XX съезда Компартии Китая о перспективах воссоединения с островом.

Тайвань отверг возможность компромисса в вопросах суверенитета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, позиция Тайваня твердая и заключается в том, что в вопросах суверенитета, свободы и демократии нельзя идти на уступки, передает ТАСС.

Си Цзиньпин резко обозначил политику КНР относительно Тайваня

Как заявил Чжан Дуньхань Тайвань исходит из того, что конфронтация не будет вариантом для Китая и Тайваня. Он также заявил, что на Тайване не приемлют формулу «одна страна – две системы», поскольку остров уже является «суверенной и независимой страной».

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай стремится мирно воссоединиться с Тайванем, но обещать отказаться от применения силы не намерен.

В мире,Цзиньпин Си,
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