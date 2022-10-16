Тайвань отверг возможность компромисса в вопросах суверенитета

Тайвань никогда не пойдет на уступки в вопросах, касающихся своего суверенитета, свободы и приверженности демократическим ценностям. Заявил официальный представитель тайбэйской администрации Чжан Дуньхань, комментируя высказывания председателя КНР Си Цзиньпина на открытии XX съезда Компартии Китая о перспективах воссоединения с островом.

По его словам, позиция Тайваня твердая и заключается в том, что в вопросах суверенитета, свободы и демократии нельзя идти на уступки, передает ТАСС.

Как заявил Чжан Дуньхань Тайвань исходит из того, что конфронтация не будет вариантом для Китая и Тайваня. Он также заявил, что на Тайване не приемлют формулу «одна страна – две системы», поскольку остров уже является «суверенной и независимой страной».