СМИ: воздушную тревогу объявили в Киеве и трех областях

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в соседних — Черкасской и Полтавской областях, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Информацию о воздушной тревоге подтвердил глава Черкасской области Александр Скичко в своем Telegram-канале.

Накануне сигналы воздушной тревоги также звучали в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

10 октября украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по разным частям Украины: Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, в Кривом Роге и других областям.

Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры и штабам на Украине.