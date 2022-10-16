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44 минуты назад

СМИ: воздушную тревогу объявили в Киеве и трех областях

Газета.Ru

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в соседних — Черкасской и Полтавской областях, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

СМИ: воздушную тревогу объявили в Киеве и трех областях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Информацию о воздушной тревоге подтвердил глава Черкасской области Александр Скичко в своем Telegram-канале.

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Накануне сигналы воздушной тревоги также звучали в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

10 октября украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по разным частям Украины: Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, в Кривом Роге и других областям.

Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры и штабам на Украине.

В последующие дни украинская сторона сообщала о новых обстрелах. Так, ранее 15 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что по региону был произведен ракетный удар.

В мире,Александр Скичко,Владимир Путин,
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